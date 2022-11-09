Политологи рассказали, как выборы в конгресс США повлияют на ситуацию на Украине

В США 9 ноября завершилось голосование на промежуточных выборах в конгресс. Борьба велась за палату представителей, места в сенате, а также губернаторские кресла. По предварительным подсчетам, республиканцы с большой долей вероятности могут перехватить у демократов контроль над нижней палатой конгресса. Разбираемся, как это скажется на политическом курсе США.



Республиканцы опережают

Фото: AP Photo/Tommy Martino

Промежуточные выборы в США проходят каждые два года в середине четырехлетнего срока полномочий президента страны. В 2022 году они стартовали 8 ноября. В ходе голосования полностью переизбиралась палата представителей (нижняя палата конгресса) – все 435 мест, а также примерно треть сената (верхняя палата конгресса). Кроме того, в ряде штатов американцы выбирали губернаторов.

Результаты голосования покажут, кто из представителей двух главных политических партий США – республиканцы или демократы – будет контролировать законодательную власть в стране до 2024 года. Последние два года перевес был на стороне последних. Таким образом, обе палаты конгресса контролировала Демократическая партия.

Однако, судя по предварительному подсчету голосов, баланс сил скоро изменится в сторону республиканцев. В настоящий момент они опережают демократов в борьбе за места в палате представителей, однако в сенате идут с оппонентами бок о бок. По данным СМИ, по итогам промежуточных выборов республиканцы, предположительно, займут 220 кресел в нижней палате конгресса, а демократы – 215.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль наблюдает за развитием ситуации. По его словам, промежуточные выборы в США имеют значение, но вряд ли сильно изменят российско-американские отношения.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Сказать, что мы бросили все дела и следили, тоже нельзя. У нас много своих дел, и они для нас важны. Но, конечно, мы внимательно анализируем информацию, которая поступает.

"Эти выборы важны. Но, с другой стороны, наверное, я не ошибусь, если скажу, что серьезно преувеличивать значение этих выборов в краткосрочной перспективе и в среднесрочных для будущего наших двусторонних отношений не приходится. Ничего поменять сущностного эти выборы не могут. Отношения пока есть и будут оставаться плохими", – подчеркнул официальный представитель Кремля.



Москва и Вашингтон

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в беседе с Москвой 24 рассказал, что в случае победы республиканцев даже в обеих палатах конгресса двусторонние отношения Москвы и Вашингтона фундаментально не изменятся.





Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Промежуточные выборы в первую очередь влияют на внутреннюю политику в США. Что касается отношений с Россией, то большая часть американских политиков из обеих партий проводят согласованную политику. Это касается и санкционного давления на Москву.

С ним согласен ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. При этом эксперт отметил, что Россия может получить косвенные выгоды в случае, если контроль над всем конгрессом или хотя бы одной из его палат перейдет к республиканцам. Речь идет не о смене вектора внешней политики, а об усилении внутриполитического противостояния в США, пояснил политолог.

"Республиканцы могут устроить непростые два года для президента США Джо Байдена, учитывая, что он является членом Демократической партии. Замедлится принятие важных политических решений, республиканцы могут блокировать некоторые инициативы главы государства, просто для того, чтобы в преддверии президентских выборов в 2024 году показать, что Байден – неэффективный лидер", – объяснил эксперт в интервью с Москвой 24.

Американист добавил, что в случае контроля над конгрессом республиканцы c большой долей вероятности прекратят расследование в отношении экс-президента США Дональда Трампа. И, наоборот, могут начать его против сына Джо Байдена Хантера, который за последние несколько лет стал фигурантом громких скандалов.



США и Украина

Константин Блохин считает, что США не прекратят поддерживать Украину ни при республиканском, ни при демократическом конгрессе.





Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Американские власти не собираются отказываться от поддержки Украины. Это стратегический актив, за который они боролись с 1990-х годов и уже вложили в него колоссальное количество денег, усилий и времени.

Тем не менее для Украины существуют реальные риски ослабления финансовой помощи при республиканском конгрессе, считает Юрий Рогулев. Республиканцы в целом выступают за сокращение госрасходов, объясняет эксперт.

"Для многих республиканцев Украина – это второстепенный фактор. Поэтому они с легкостью могут пойти на сокращение помощи Киеву, для того чтобы освободившиеся деньги направить в первую очередь на решение внутриамериканских проблем. Например, развернуть социальные программы помощи в США, особенно если в стране наступит рецессия", – сказал Рогулев.

По его словам, проблемы для Киева могут начаться даже в случае победы республиканцев лишь в палате представителей. "Финансовые вопросы, связанные с налогами и бюджетами, решаются именно в палате представителей. Сенат лишь утверждает их решение", – объясняет эксперт.

Поэтому у республиканцев будет больше возможностей влиять на финансовые аспекты американской политики при победе в нижней палате конгресса, заключил Рогулев.

