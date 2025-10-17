Хейли Бибер пожалела о решении бросить школу

Фото: ТАСС/EPA/SARAH YENESEL

Американская модель Хейли Бибер призналась, что пожалела о решении бросить школу ради модельной карьеры. Об этом знаменитость рассказала изданию The Wall Street Journal.

Она заявила, что не стала бы никому советовать так рисковать.

"Очевидно, у меня и так все получилось. И я действительно горжусь собой, ведь я многого смогла добиться, не окончив среднюю школу. Просто жаль, что я не довела дело до конца, ведь я была к этому близка", – поделилась Бибер.

Модель рассказала, что находилась в выпускном классе, но "обленилась" и не стала сдавать финальные экзамены.

"Я подумала: "Зачем мне это? Ведь у меня и так есть работа". Теперь жалею", – добавила девушка.

В мае этого года Бибер продала свой бренд косметики за 1 миллиард долларов. Сделка была заключена с компанией e.l.f. Beauty. Согласно документам, 600 миллионов долларов девушка должна получить наличными, 200 миллионов акциями, а еще 200 – при росте продаж бренда в течение двух лет.

Бибер отмечала, что еще никогда не сталкивалась с такой большой суммой денег, поэтому хочет распорядиться ей с умом. В октябре она заявила, что оставит на будущее сына 1 миллиард долларов от продажи своей компании.