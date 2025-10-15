Хейли Бибер рассказала, что передаст 1 млрд долларов от продажи своего бренда сыну

Фото: ТАСС/AP/Evan Agostini

Американская модель Хейли Бибер оставит на будущее сына 1 миллиард долларов от продажи своей компании Rhode. Об этом она рассказала в интервью WSJ.

В мае этого года модель продала свой бренд косметики за 1 миллиард долларов. Сделка была заключена с компанией e.l.f. Beauty. Согласно документам, 600 миллионов долларов девушка должна получить наличными, 200 миллионов акциями, а еще 200 – при росте продаж бренда в течение двух лет.

Бибер отметила, что еще никогда не сталкивалась с такой большой суммой денег, поэтому хочет распорядиться ей с умом.

Ранее поклонники предположили, что модель тайно развелась со своим супругом, канадским исполнителем Джастином Бибером. Фанаты обратили внимание на странное поведение певца. Исполнитель опубликовал кадры, на которых можно заметить, что он ругается на жену. Кроме того, девушка не поздравила Бибера с Днем отца, а на День матери она выложила в соцсети фото только с сыном.

