16 декабря, 11:29

Шоу-бизнес

Жена Джастина Бибера сменила имидж

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/haileybieber

Супруга канадского исполнителя Джастина Бибера Хейли сменила имидж, разместив соответствующие кадры на своей страницей в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена территории РФ), передает "Газета.ру".

На фотографии модель стоит перед зеркалом, благодаря которому видно, что девушка сделала стрижку мягкий боб. Аналогичная прическа была у американской топ-модели Кристи Тарлингтон.

На девушке также надет черный облегающий лонгслив. Макияж жены Бибера выполнен в естественном стиле.

В мае этого года супруга Бибера продала свой бренд косметики за 1 миллиард долларов. Сделка была заключена с компанией e.l.f. Beauty. По документам 600 миллионов долларов девушка должна получить наличными, 200 миллионов акциями, а еще 200 – при росте продаж бренда в течение двух лет.

Модель заявляла, что еще никогда не сталкивалась с такой суммой денег, поэтому хочет распорядиться ей с умом. В октябре она заявила, что оставит на будущее сына средства, вырученные от продажи компании.

