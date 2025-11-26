Форма поиска по сайту

26 ноября, 10:12

Шоу-бизнес

Анна Седокова заявила, что на протяжении года ежедневно получает негатив в соцсетях

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/annasedokova

Певица Анна Седокова рассказала в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена), что каждый день в течение года, после смерти бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, сталкивается с негативными комментариями в свой адрес , передает "Газета.ру".

В своем блоге артистка опубликовала несколько видеозаписей, в которых со слезами на глазах призналась, что на это ее подвигнул недоброжелатель. Он пожелал смерти ей и ее детям.

"Я каждый день перехожу через такую боль, каждый день терплю какие‑то нападки, обвинения. Я просто хочу сказать, что я пытаюсь выживать. И все, кто пишет мне: "Чтоб (тебя не стало)", поверьте: это произошло год назад практически. Но я живу ради своих детей", – отметила Седокова.

Она добавила, что сильно старается беречь память о своем покойном бывшем муже ради своих детей, продолжать работать и поддерживать финансовое положение семьи. Седокова подчеркнула, что готова отстаивать свою позицию в суде.

Экс-супруг певицы спустя неделю после развода с артисткой покончил с собой в центре Москвы в 2024 году. Тело 32-летнего спортсмена нашли в подъезде жилого дома.

Сообщалось, что Тимма страдал от депрессии. После смерти тело баскетболиста еще какое-то время пролежало в морге, так как были определенные проблемы с его транспортировкой в Латвию, где родился спортсмен. Также семья Тиммы подала заявление на Седокову, обвинив ее в доведении до самоубийства.

