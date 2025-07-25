Адвокат семьи спортсмена Тиммы назвала брачный договор с Седоковой "кабальным"

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Брачный договор между телеведущей Анной Седоковой и ее бывшим мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой был составлен "кабальным образом", заявила адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова в беседе с RT.

По словам Гавриловой, один из пунктов договора гласит, что Седоковой принадлежит все имущество Тиммы, изъятое из гражданского оборота, в том числе недвижимое, приобретенное как до брака, так и во время, и после него.

Адвокат считает, что спортсмен мог подписать договор, так как не вникал в детали.

Тимма покончил с собой в декабре прошлого года. По данным СМИ, после развода в Седоковой он страдал от депрессии.

Телеведущая заявляла, что последние годы "жила в аду", а также рассказывала об агрессии со стороны бывшего супруга. При этом она говорила, что после смерти экс-мужа у нее наступил самый сложный период.

Правоохранители опросили Седокову после гибели Тиммы, но уголовное дело заводить не стали. Семья спортсмена подала на телеведущую заявление в России и Латвии, чтобы привлечь ее по статье "Доведение до самоубийства".

