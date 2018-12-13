Первый в мире искусственный метеоритный дождь запустят в 2020 году

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Японский стартап ALE Co. при поддержке нескольких университетов завершил разработку спутника, с помощью которого в 2020 году запустят первый в мире искусственный метеоритный дождь.

Согласно информации на сайте компании, спутник высотой 80 и шириной 60 сантиметров весит порядка 65 килограммов. Его отправят в космос 17 января с японского космодрома Утиноура с помощью ракеты-носителя Epsilon.

Внутри спутника находится примерно 400 металлических шариков диаметром в несколько сантиметров, которые и будут "падающими звездами". По словам разработчиков, заряды по 20 штук станут падать вниз со скоростью 7-8 километров в секунду, а эффект метеоритного дождя будет создаваться из-за их постепенного сгорания в атмосфере.

В будущем компания ALE Co. планирует продавать такие метеоры всем желающим, чтобы можно было необычным образом отметить праздники. Сейчас такая "звезда" стоит почти 10 тысяч долларов, а стоимость проекта превышает 8 миллионов долларов.