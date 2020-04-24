Астрономы обнаружили пережившую сближение с черной дырой звезду

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Астрономы зафиксировали в галактике GSN 069 сближение звезды со сверхмассивной черной дырой. Звезда при этом не разрушилась. Об этом сообщает РИА Новости.

"Звезде удалось пережить сближение с черной дырой, она вращается вокруг черной дыры каждые девять часов, теряя массу с каждым витком", – сообщили исследователи.

Ученые уточнили, что за триллионы лет звезда может потерять массу до такого уровня, что станет планетой с массой уровня Юпитера.

Галактика GSN 069 расположена на расстоянии 250 миллионов световых лет от Земли. Зафиксировать происходящее там удалось при помощи рентгеновской обсерватории "Чандра" NASA и XMM-Newton.

Ранее в апреле сообщалось, что астроном-любитель Майкл Матиаццо обнаружил летящую к Земле неизвестную комету. Исследователи подтвердили данный факт и отметили, что движется она по вытянутой орбите.

