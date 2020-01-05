Солнце максимально сблизилось с Землей

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Солнце максимально приблизилось к Земле в воскресенье, 5 января, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Как пояснил РИА Новости астроном Александр Якушечкин, в этот день Земля пройдет перигелий – ближайшую к Солнцу точку орбиты. Это случается раз в год.

Перигелий орбиты Земли находится на расстоянии 147 098 291 километров, что на 2,5 миллиона километров меньше среднего расстояния до Солнца. Земля проходит его в среднем через 13 дней после зимнего солнцестояния.

В ноябре система контроля космического пространства "Роскосмоса" засекла два опасных астероида, которые приближаются к Земле, за последние три месяца.

Как сообщила госкорпорация, размер одного из небесных тел сопоставим с Челябинским метеоритом. Там отметили, что поперечный размер объекта составляет 10–15 метров.

Минимальное расстояние между центром Земли и небесным телом составило 139 тысяч 410 километров. Другой астероид находится на расстоянии 187 тысяч 791 километр от планеты.