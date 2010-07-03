Москвичам рассказали о самых популярных экспонатах планетария

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Московском планетарии можно посмотреть на звездное небо, увидеть радиацию, потрогать молнию и почувствовать вращение Земли. Список самых популярных экспонатов собрал сайт "Аргументы и факты".
Один из ярких экспонатов – трансформатор Теслы, который еще называют плазменным шаром. Кажется, что это хранилище для маленьких молний. Внутри трансформатора находится специально разряженный газ, в котором легко возникают разряды. Такой же газ находится внутри трубки у энергосберегающей лампочки. Посетители планетария могут провести опыты с трансформатором (посмотреть, как течет ток, провести "сварку плазмой" или сделать "плазменную зажигалку".
Маятник Фуко позволит визуализировать вращение планеты так, что каждый сможет увидеть и почувствовать его. В Московском планетарии ось качающегося маятника сначала пролетает между двумя кубиками конструктора и не задевает их. После этого проходит пара минут, за которые земная ось сдвигается, и маятник сбивает кубики.
В секции "Урания" есть уникальная коллекция метеоритов, в том числе один из крупнейших, которые нашли в России, – метеорит "Сеймчан". Также в столичном планетарии хранятся фрагменты метеорита "Челябинск", который упал вблизи города Чебаркуль в 2013 году.
В секции "Лунариум" есть камера Вильсона – прибор, визуализирующий радиацию. Более 100 лет назад с ее помощью люди смогли впервые увидеть радиоактивность. Внутри стеклянной коробки можно рассмотреть следы от быстро движущихся частиц с высокими энергиями. Камера заполнена перенасыщенным паром. Пролетающие частицы оставляют за собой капельки жидкости.
Также планетарий отметил, что популярностью у гостей пользуются Большой Звездный зал и разные проекторы.
Московскому планетарию 5 ноября исполняется 90 лет. Сергей Собянин поздравил с планетарий с юбилеем.
Московскому Планетарию исполняется 90 лет
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