Астроном-любитель обнаружил летящую к Земле комету

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Астроном-любитель Майкл Матиаццо обнаружил ранее неизвестную комету, которая приближается к Земле, сообщает "Мир 24".

Комету назвали Swan (Лебедь). Она движется по очень вытянутой орбите, делая полный оборот вокруг Солнца за 25 миллионов лет.

Наиболее близко к Земле она пройдет 12 мая – тогда расстояние между ними сократится до 83,3 миллиона километров. 27 мая комета приблизится к Солнцу на 64,4 миллиона километров.

В последний раз комета проходила мимо Земли еще до появления людей.

Ранее сообщалось, что к Земле приближается комета Атлас. К концу мая она подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.

Если к тому времени она не разрушится от солнечного тепла, то ее можно будет увидеть невооруженным глазом.