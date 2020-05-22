Аномальный астероид зафиксировали на орбите Юпитера

Фото: ТАСС/ZUMA/NASA/JPL-Caltech
Ученые обнаружили необычный астероид на орбите Юпитера, передает телеканал "Мир 24".
Его обнаружили в составе Троянской группы в июне 2019 года. После того как было сделано несколько снимков, ученые обнаружили у астероида "хвост", который свойственен для движущихся комет. Исследователи отметили, что это физически невозможно, поскольку среди объектов Троянской группы ничего подобного ранее не фиксировалось.
Ученые предположили, что "хвост" создают испарения льда, который ранее содержался в астероидах. Однако ранее считалось, что замерзшая жидкость давно должна была испариться. В связи с этим была выдвинута гипотеза, согласно которой лед скрывался под толстым внешним слоем, который нарушался после столкновения с другим объектом.
Группа Троянских астероидов была сформирована 4 миллиарда лет назад. Она насчитывает несколько тысяч объектов. Гравитация Юпитера собрала вокруг себя астероиды, чем оказала большую услугу другим планетам, с которыми при отсутствии газового гиганта объекты могли регулярно сталкиваться.
Ранее ученые обнаружили более 100 малых планет в Солнечной системе. Они располагаются на расстоянии 4,5 миллиарда километров от Солнца.
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