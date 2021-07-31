Следующий российский модуль для МКС отправлен на "Байконур" для подготовки к запуску

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Российский модуль "Причал" отправлен на космодром "Байконур" для подготовки к запуску на Международную космическую станцию (МКС) в ноябре, сообщается в Twitter-аккаунте "Роскосмоса".

"Сегодня узловой модуль "Причал" отправился на космодром Байконур. Его выведение на орбиту в составе грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ" планируется в ноябре 2021 года", – сказано в сообщении.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что пуск модуля "Причал" на МКС запланирован на 24 ноября текущего года.

Ранее "Роскосмос" пообещал стабилизировать давление в модуле "Звезда" в течение суток. Уточняется, что отсек служебного модуля "Звезда" отделен от основного объема Международной космической станции (МКС). Там давление находится на уровне 150-200 миллиметров ртутного столба.

