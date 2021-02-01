Рогозин заявил о недопустимости милитаризации Луны

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что милитаризация Луны и исследований на поверхности естественного спутника Земли недопустимы.

"Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима", – написал Рогозин в Twitter.

Ранее американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что Пентагон в будущем может заняться обеспечением защиты баз NASA и экспедиций по добыче полезных ископаемых на Луне в связи с угрозой со стороны Росии и Китая.

Российские власти и "Роскосмос" неоднократно выражали обеспокоенность тенденцией к милитаризации космического пространства со стороны США. Так, замглавы "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что Соединенные штаты могут попытаться реализовать на Луне военные программы совместно с коалицией партнеров в рамках программы "Артемида".

Он отметил, что принципы соглашений, разработанные в рамках данной программы, прямо или косвенно нарушают нормы международного космического права, в них, в частности, нет прямого запрета на осуществление военных программ на Луне.