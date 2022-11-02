Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту

Фото: Минобороны РФ

Спутник министерства обороны РФ, запущенный с космодрома Плесецк на ракете "Союз-2.1б", был выведен на целевую орбиту. Об этом сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что выведение космического аппарата прошло штатно в соответствии с установленным планом.

"В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", – говорится в сообщении.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в 09:48 по московскому времени в среду, 2 ноября. После старта ракета была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления ВКС России.

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