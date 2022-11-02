ВКС РФ запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк

Фото: Минобороны РФ

ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны РФ.

Ракету-носитель среднего класса с космическим аппаратом запустили в интересах министерства. Пуск был произведен в 09:48.

Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация пока не давала партнерам по МКС официального предупреждения о планах выхода из проекта, этот процесс будет запущен после 2024 года.

По его словам, выход из проекта МКС уже утвержден. Он напомнил, что об этом было доложено Владимиру Путину. При этом Борисов подчеркнул, что вопросы международной политики не должны затрагивать совместные проекты на орбите.



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