NASA показало первые снимки планеты за пределами Солнечной системы

Фото: NASA/ESA/CSA, A Carter (UCSC), the ERS 1386 team, and A. Pagan (STScI)

Американское NASA разместило первые снимки находящейся за пределами Солнечной системы экзопланеты HIP 65426 b, сообщается на сайте космического агентства.

"Впервые астрономы использовали телескоп NASA "Джеймс Уэбб" для того, чтобы напрямую сфотографировать планету за пределами нашей Солнечной системы. Экзопланета – газовый гигант, у которой нет каменистой поверхности, она непригодна для жизни", – говорится в сообщении.

На сайте опубликованы четыре фотографии под различными группами инфракрасного света, которые показывают экзопланету на расстоянии от трех микрометров. При этом местоположение главной звезды HIP 65426 на изображениях обозначает маленькая белая звезда.

Уточняется, что масса планеты в 6–12 раз больше массы Юпитера. Ее возраст составляет от 15 до 20 миллионов лет.

Ранее сообщалось, что международная группа исследователей обнаружила диоксид углерода (CO2) в атмосфере экзопланеты WASP-39b, находящейся на расстоянии 700 световых лет от Земли.

По словам соавтора научной работы Доминика Пти де Лароша, "впервые диоксид углерода был ясно обнаружен на планете, находящейся вне Солнечной системы". Это открытие "знаменует собой новый этап в поиске жизни во Вселенной", пояснили в университете.

