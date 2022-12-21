Радиатор на "Союзе МС-22" мог повредить микрометеорит – Борисов

Фото: Сергей Корсаков/roscosmos.ru

Повреждение радиатора космического корабля "Союз МС-22" могло произойти в результате его столкновения с микрометеоритом или фрагментом космического мусора, сообщил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.

"Повреждения оказались внешнего контура, по всей видимости – либо микрометеорит, либо космический мусор, но пока это предварительное заключение нашей комиссии", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, это могло привести к повреждению радиатора и спровоцировать утечку охлаждающей жидкости. Борисов отметил, что температура на "Союзе" стабилизировалась и в настоящее время не превышает 30 градусов. В связи с этим жизни и здоровью космонавтов ничего не угрожает.

"У нас сегодня нет опасений за в первую очередь жизнь экипажа, они находятся на МКС. Стабилизация температуры сделана за счет того, что мы из российского сегмента протянули туда воздуховоды и вентиляторами поддерживаем температуру", – пояснил он.

Ранее Борисов сообщил, что размер отверстия в системе охлаждения "Союза" составляет меньше миллиметра. Он отметил, что если ситуация будет контролируемая и корабль будет работоспособен, то его используют для штатного возвращения экипажа в марте, как и было запланировано.

По словам главы "Роскосмоса", решение по "Союзу МС-22" с неисправной системой охлаждения будет принято ориентировочно 27 декабря. При необходимости вернуть экипаж с МКС сможет резервный корабль.

О повреждении внешней обшивки пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22" стало известно 15 декабря. Тогда диагностическая система зафиксировала снижение давления в системе охлаждения.



Безопасности экипажа "Союз ничего не угрожает – "Роскосмос"

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