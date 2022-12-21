Выход астронавтов в открытый космос отменили из-за космического мусора

Фото: roscosmos.ru/Олег Новицкий

Американский экипаж МКС отменил плановый выход астронавтов в открытый космос из-за угрозы столкновения с космическим мусором, заявил член российского экипажа станции Дмитрий Петелин. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что астронавты Джош Кассада Фрэнк Рубио в среду, 21 декабря, должны были провести в открытом космосе монтажные работы по модернизации системы энергоснабжения.

Ранее российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин были вынуждены отменить выход в открытый космос в связи с выявлением повреждения радиатора пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22".

По данным "Роскосмоса", причиной повреждения обшивки корабля могло стать столкновение с микрометеоритом или фрагментом космического мусора.

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