Космонавтов на Земле готовили к нештатным ситуациям – командир экипажа МКС

Фото: Госкорпорация "Роскосмос"

Российский экипаж МКС при подготовке на Земле проходил нештатные ситуации, похожие на текущие неполадки с кораблем "Союз МС-22", заявил российский космонавт, командир экипажа Сергей Прокопьев во время сеанса связи с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым. Трансляцию переговоров ведет NASA.

"Нештатные ситуации такого образа мы в принципе проходили при подготовке к полету. Все идет так, как было при подготовке на Земле", – сказал Прокопьев.

Борисов, в свою очередь, выразил надежду, что экспедиция российских космонавтов завершится штатно. Также он отметил, что члены американского экипажа станции протянули руку помощи коллегам из РФ, когда у них возникли трудности.

"Передайте привет всему американскому коллективу, они проявили себя в этой ситуации достойно, протянули руку помощи. Но я надеюсь, что мы и сами справимся", – сказал Борисов.

Он добавил, что американские астронавты являются примером того, как следует работать сообща в сложных ситуациях.

"Пусть многие политики поучатся у вас", – заявил глава "Роскосмоса".

О повреждении внешней обшивки пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22" стало известно 15 декабря. Тогда диагностическая система зафиксировала снижение давления в системе охлаждения.

Позже исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал, что причиной повреждения могло стать попадание метеорита в радиатор. Происшествие могло привести к изменению температурного режима приборно-агрегатного отсека.

По словам главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, предварительный осмотр показал, что отверстие в системе охлаждения корабля "Союза", – меньше миллиметра. Он также сообщил, что решение по "Союзу МС-22" с неисправной системой охлаждения будет принято ориентировочно 27 декабря.



Безопасности экипажа "Союз ничего не угрожает – "Роскосмос"

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