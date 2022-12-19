Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

"Роскосмос" не видит необходимости в экстренной эвакуации экипажа МКС после повреждения радиатора корабля "Союз МС-22". Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации.

"Необходимости в экстренной эвакуации в настоящее время нет", – говорится в сообщении.

Там пояснили, что инцидент не отразился на экипаже благодаря надежности корабля семейства "Союз", которые испытываются с 1966 года. В настоящее время версия "Союз МС" используется не только для отправки космонавтов на МКС, но и для экстренной эвакуации в случае ЧП.

О повреждении внешней обшивки корабля стало известно 15 декабря. Тогда диагностическая система зафиксировала снижение давления в системе охлаждения.

Позже исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал, что причиной повреждения могло стать попадание метеорита в радиатор. Происшествие могло привести к изменению температурного режима приборно-агрегатного отсека.



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