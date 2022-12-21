"Роскосмос" подал заявку на продолжение эксплуатации МКС

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Российская госкорпорация "Роскосмос" представила документ на продолжение участия на Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Информацией об этом поделился гендиректор организации Юрий Борисов в разговоре с телеканалом "Россия-24".

По его словам, российская компания имеет разрешение на деятельность до 2024 года включительно. Борисов заявил о желании "Роскосмоса" продолжать работу на станции долгое время. Однако он не решился прогнозировать поведение МКС в будущем.

До этого Борисов рассказал, что госкорпорация хочет привлечь до 50 миллиардов рублей инвестиций со стороны на возведение двух предприятий по производству спутников.

Речь идет об инвестициях в том числе за средства облигаций финансовой структуры "Роскосмоса". Они будут представлены на отечественных биржах, заключил он.

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