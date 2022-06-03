Грузовой корабль "Прогресс МС-20" пристыковался к МКС

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Грузовой корабль "Прогресс МС-20" пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции, сообщает ТАСС из Центра управления полетами.

Корабль причалил в автоматическом режиме, процесс контролировали космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20" стартовала с космодрома Байконур 3 мая. Корабль доставил на МКС топливо, воду, сжатый азот, различную технику и укладки для проведения научных исследований, несколько пар наноспутников и 3D-принтер разработки РКК "Энергия".

Пуск ракеты посвящен республикам Донбасса. На корпус летального аппарата нанесены флаги Донецкой и Луганской народных республик.

