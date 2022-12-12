Число опасных сближений спутников РФ с мусором увеличилось почти вдвое

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Ученые зафиксировали порядка 70 тысяч опасных сближений спутников РФ и МКС с космическим мусором в текущем году, в то время как в 2021 году таких случаев было 40 тысяч. Данные привел советник гендиректора АО "ЦНИИмаш" Максим Пеньков.

"В настоящее время значительно возросло количество запусков космических аппаратов, что, естественно, привело к росту количества техногенных космических объектов, в том числе и космического мусора. Рост количества мусора в космосе приводит к росту возникновения опасных ситуаций с космическими аппаратами", – заявил Пеньков в беседе с журналом "Вестник ГЛОНАСС".

В октябре госкорпорация "Роскосмос" изменила орбиты МКС с целью избежать столкновения с мусором. Из-за маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 880 метров. По данным NASA, двигатели "Прогресса МС-20" работали в течение 5 минут и 5 секунд.

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