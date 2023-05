Ничего не утаишь: как работает прибор для чтения мыслей человека

Ученые из Техасского университета в Остине представили неинвазивный декодер активности мозга, который можно использовать для чтения мыслей человека. О том, как это работает, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Nolan Zunk/The University of Texas at Austin

В повести советского фантаста Кира Булычева "Сто лет тому вперед" рассказывается о миелофоне – научном приборе, позволяющем читать мысли. Автор описал его как небольшой аппарат с проводными наушниками – в них исследователь мог слышать мысли других людей, животных и даже роботов. Дальность действия – до 10 метров, условие работы – наличие мыслей в мозге обследуемого.

В 1985 году повесть экранизировали, сняв фильм "Гостья из будущего". Но реквизиторы киностудии не стали конструировать миелофон по описанию Булычева, а вместо этого взяли кристалл кварца в коробочке, купленный в сувенирном магазине. Как мы видим, ни писатель, ни авторы фильма даже близко не представляли себе, как на самом деле может выглядеть такой прибор.

Почти 40 лет спустя ученые изобрели устройство для чтения мыслей. Состоит оно из МРТ-томографа и мощного компьютера – ничего общего ни с книгой фантаста, ни с кино. То есть московские школьники вряд ли смогли бы бегать с ним по городу, спасаясь от космических пиратов.



Фото: Nolan Zunk/The University of Texas at Austin

Исследователи из Техасского университета Алекс Хут, Аманда Лебел, Шейли Джейн и Джерри Танг сконструировали систему, которую назвали "семантическим декодером". Она может считывать мозговую активность во время прослушивания рассказа или просмотра картинок и преобразовывать ее в текст. Главное, для этого не приходится вживлять в мозг никаких имплантатов. Считывание производится неинвазивно с помощью технологии МРТ, затем данные со сканера поступают в нейросеть, генерирующую текст.

Сначала создатели обучили систему: человек, помещенный в аппарат МРТ, несколько часов слушал, как диктор читает вслух различные рассказы, стихи и газетные статьи, которые уже были загружены в нейросеть. Алгоритм следил за этим процессом и сопоставлял снимки деятельности мозга с полученными данными. После этого подопытному дали прослушать, как диктор читает произведение, с которым до этого момента не был знаком ни участник эксперимента, ни компьютер. Основываясь на МРТ-снимках его мозга, нейросеть попыталась предположить, о чем идет речь в тексте.



Фото: The University of Texas at Austin