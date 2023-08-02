Генконсульство Китая в Петербурге сообщило о скором открытии визового центра

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Китайский визовый центр будет открыт в Санкт-Петербурге в ближайшее время. Об этом местное Генеральное консульство Китая сообщило в своем телеграм-канале.

Отмечается, что на данный момент визовый центр находится в режиме тестирования. Также заявители, которые записались на прием для подачи документов в генконсульство, получают уведомления о возможности обратиться в визовый центр без оплаты за обслуживание.

В сообщении уточнили, что организация находится по адресу Литейный проспект, 26А.

Ранее в КНР представили цифровую платформу Long Trade, предназначенную для облегчения торговли и логистики с Россией. Автором проекта стала Хэйлунцзянская транспортно-инвестиционная корпорация.

Также Владимир Путин планирует посетить Китай в октябре во время форума "Один пояс – один путь". Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Между Россией и Китаем стартовал безвизовый туристический обмен