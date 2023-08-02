16:22Туризм
Генконсульство Китая в Петербурге сообщило о скором открытии визового центра
Фото: 123RF/diy13
Китайский визовый центр будет открыт в Санкт-Петербурге в ближайшее время. Об этом местное Генеральное консульство Китая сообщило в своем телеграм-канале.
Отмечается, что на данный момент визовый центр находится в режиме тестирования. Также заявители, которые записались на прием для подачи документов в генконсульство, получают уведомления о возможности обратиться в визовый центр без оплаты за обслуживание.
В сообщении уточнили, что организация находится по адресу Литейный проспект, 26А.
Ранее в КНР представили цифровую платформу Long Trade, предназначенную для облегчения торговли и логистики с Россией. Автором проекта стала Хэйлунцзянская транспортно-инвестиционная корпорация.
Также Владимир Путин планирует посетить Китай в октябре во время форума "Один пояс – один путь". Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Между Россией и Китаем стартовал безвизовый туристический обмен
Читайте также