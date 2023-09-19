Путин и Си Цзиньпин могут встретиться в Пекине в октябре – Патрушев

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Владимир Путин в октябре может посетить Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время встречи с главой МИД Китая Ван И.

"В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры <...> в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума "Один пояс – один путь", – цитирует его ТАСС.

Патрушев добавил, что углубление сотрудничества РФ и КНР имеет сегодня особое значение, поскольку в отношении обеих стран Запад ведет политику сдерживания. В этом контексте он добавил, что Москва поддерживает Пекин в вопросах Тайваня, Тибета, Гонконга и Синьцзян-Уйгурского автономного района, которые Запад использует для дискредитации КНР.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время планирует провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках нее планируется обсудить в том числе гуманитарные контакты.

Между тем с 18 по 21 сентября с визитом в РФ находится министр иностранных дел Китая Ван И. Ожидается, что в ходе него стороны проведут консультации по вопросам стратегической безопасности, а также обсудят углубление двусторонних отношений.

