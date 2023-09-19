Лавров и глава МИД Китая обсудили украинский конфликт

Фото: МИД РФ

Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили конфликт на Украине. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обстоятельно обсудили текущее положение дел на Украине, отметив бесперспективность попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что Лавров и Ван И дали высокую оценку состоянию российско-китайских отношений. На встрече главы МИД также обсудили вопросы двусторонней повестки в контексте реализации договоренностей лидеров России и Китая, а также тематику контактов на высшем и высоком уровнях.

Кроме того, на встрече обсуждалась подготовка российского участия в третьем форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс, один путь", который пройдет в октябре в Пекине.

Стороны также констатировали близость позиций относительно действий США на международной арене, которые, как отметили в ведомстве, имеют в том числе антироссийский и антикитайский характер.

Лавров рассказал китайской стороне об основных итогах визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. Ван И, в свою очередь, поделился содержанием переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

В МИД РФ резюмировали, что переговоры прошли в доверительном и конструктивном ключе, который присущ российско-китайскому диалогу.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках нее планируется обсудить в том числе гуманитарные контакты.

Госсекретарь США Энтони Блинкен между тем заявлял, что сотрудничество России и Китая может стать одной из угроз сложившемуся миропорядку. По его словам, годы геополитической стабильности сменились конкуренцией с авторитарными и ревизионистскими державами.

