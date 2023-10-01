Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР

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Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования Китайской Народной Республики. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский президент отметил, что под руководством Си Цзиньпина Китай уверенно движется по пути научно-технического и социально-экономического развития, а также укрепляет свои позиции на мировой арене и активно участвует в решении важнейших вопросов повестки дня.

По словам Путина, отношения между Москвой и Пекином носят характер стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства. Так, Россия и Китай активно сотрудничают на всех направлениях и эффективно координируют усилия в международных делах.

Президент РФ выразил уверенность, что предстоящие переговоры лидеров двух стран во время Международного форума "Один пояс, один путь" поспособствуют дальнейшему наращиванию комплекса конструктивных российско-китайских связей.

"От души желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов, а гражданам КНР – счастья и процветания", – добавил Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжанию с Днем победы и независимости. Президент пообещал, что Россия и впредь намерена оказывать содействие в решении актуальных социально-экономических задач и обеспечении национальной безопасности республики.

До этого российский президент поздравил граждан РФ с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.