Путин наградил Хабенского орденом Почета

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Владимир Путин наградил российского актера, режиссера театра и кино, художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского орденом Почета. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Актера наградили "за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Ранее Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 10 российским городам. Речь идет о Владимире, Воткинске, Находке, Новомосковске, Подольске, Прокопьевске, Рязани, Рубцовске, Улан-Удэ и Ханты-Мансийске.

До этого президент наградил главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова орденом Александра Невского. В указе Путина отмечается вклад Позднякова в развитие физической культуры и спорта, а также его добросовестная работа на протяжении многих лет.

Собянин вручил награды выдающимся работникам спортивных учреждений столицы