Путин поздравил президента Абхазии с Днем победы и независимости

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Владимир Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжанию с Днем победы и независимости. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

30 сентября Абхазия отмечает 30-ю годовщину победы в грузино-абхазской войне 1992–1993 годов. Президент пообещал, что Россия и впредь намерена оказывать содействие в решении актуальных социально-экономических задач и обеспечении национальной безопасности республики.

"Тридцать лет назад абхазский народ в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь", – подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что отношения между двумя странами развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. По словам Путина, дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей на всех направлениях отвечает общим интересам России и Абхазии.

Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии и были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии.

26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик и считает их своими регионами.

Ранее в Абхазии допустили участие страны в Союзном государстве РФ и Белоруссии. Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба заявил, что для этого необходимо идти по пути установления отношений с Минском.

Он отметил, что для политических взаимоотношений между государствами нужен интерес с обеих сторон. Поэтому Сухум планирует начать с экономического сотрудничества.