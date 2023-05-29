Токаев прокомментировал слова Лукашенко о вступлении в Союзное государство

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на предложение белорусского лидера Александра Лукашенко вступить Астане в союз России и Белоруссии. Токаев заявил, что в этом нет необходимости. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Лукашенко сказал, что если Казахстан вступит в Союзное государство, то "будет ядерное оружие на всех".

"Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз", – высказался Токаев.

Также президент отметил, что Казахстану не нужно ядерное оружие, так как республика присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия.

25 мая Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Там он заметил, что существование Союзного государства России и Белоруссии – уникальный прецедент в мировой политике.

После пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай заявил, что Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства. По его словам, президент Казахстана считает, что интеграция в рамках ЕАЭС должна идти исключительно в экономическом направлении.