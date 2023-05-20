Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 мая в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В пресс-службе казахстанского лидера отметили, что 22 мая Токаев встретится с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони. Она посетит Казахстан с рабочим визитом.

"В этот же день состоятся переговоры главы государства с президентом Сингапура Халимой Якоб, которая посетит нашу страну с государственным визитом", – добавили в пресс-службе Токаева.

Уточняется, что Токаев и Якоб планируют обсудить вопросы взаимодействия двух стран в рамках политики, торговли и экономики, инвестиций и культурно-гуманитарной сфере.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 6 марта. В ходе разговора лидеры выразили приверженность укреплению отношений двух стран и договорились продолжать двусторонние контакты.

