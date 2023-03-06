Путин и Токаев обсудили сотрудничество в сферах энергетики, логистики и торговли

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Подробно обсуждены различные практические аспекты развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях", – говорится в сообщении.

Также в ходе разговора лидеры выразили приверженность укреплению отношений двух стран и договорились продолжать двусторонние контакты.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, отметил, что на повестке президентов стоял широкий круг вопросов, поскольку отношения России и Казахстана – многоплановые.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств затронули тему энергетики, в том числе вопрос строительства АЭС "Аккую", а также обсудили участие России в ликвидации последствий землетрясений в Турции.



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