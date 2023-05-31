17:36Политика
В МИД Армении заявили об отсутствии планов присоединиться к Союзному государству
Фото: 123RF/butenkow
В повестке Армении нет вопроса о вступлении в Союзное государство России и Белоруссии, приводит "Интерфакс" слова пресс-секретаря МИД республики Ани Бадалян.
"К этому вопросу обратился премьер-министр Армении еще в январе 2023 года. В повестке Армении нет подобного вопроса", – прокомментировала Бадалян высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее Лукашенко предложил странам постсоветского пространства вступить в союз Белоруссии и России, чтобы быть ближе к ядерному оружию и иметь возможность им пользоваться. В ответ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "по достоинству оценил шутку" Лукашенко.
Также в прошлом году секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Москва принуждает Ереван присоединиться к Союзному государству. Впоследствии пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков опроверг высказывание Григоряна, назвав его провокационным.
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