В МИД Армении заявили об отсутствии планов присоединиться к Союзному государству

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В повестке Армении нет вопроса о вступлении в Союзное государство России и Белоруссии, приводит "Интерфакс" слова пресс-секретаря МИД республики Ани Бадалян.

"К этому вопросу обратился премьер-министр Армении еще в январе 2023 года. В повестке Армении нет подобного вопроса", – прокомментировала Бадалян высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее Лукашенко предложил странам постсоветского пространства вступить в союз Белоруссии и России, чтобы быть ближе к ядерному оружию и иметь возможность им пользоваться. В ответ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "по достоинству оценил шутку" Лукашенко.

Также в прошлом году секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Москва принуждает Ереван присоединиться к Союзному государству. Впоследствии пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков опроверг высказывание Григоряна, назвав его провокационным.