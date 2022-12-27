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16:33

Политика

Песков заявил, что РФ не принуждает Ереван к вступлению в Союзное государство

Фото: kremlin.ru

Заявления секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, что Москва принуждает Ереван присоединиться к Союзному государству и давит на республику в вопросе Лачинского коридора, не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков порталу News.am.

Пресс-секретарь президента назвал эти высказывания провокационными. По его словам, никто из чиновников России такого не говорил и "ни через кого не доводил" до Еревана.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре. Пашинян отметил, что главной темой встречи стал Лачинский коридор. По его словам, в настоящее время эта проблема представляет собой главную оперативную проблему.

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