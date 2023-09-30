30 сентября, 07:55Политика
В Абхазии допустили участие страны в Союзном государстве РФ и Белоруссии
Фото: 123RF/schan
Участие Абхазии в Союзном государстве с Россией и Белоруссией возможно, однако для этого необходимо идти по пути установления отношений с Минском. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретаря Совбеза Абхазии Сергея Шамба.
Он отметил, что для политических взаимоотношений между государствами нужен интерес с обеих сторон. Поэтому Сухум планирует начать с экономического сотрудничества.
Шамба добавил, что в Белоруссии есть интерес к Абхазии. Так, в республике обсуждаются некоторые белорусские проекты, а в Минске соответственно обсуждаются проекты Абхазии.
Ранее Владимир Путин отметил, что отношения России и Белоруссии развиваются лучшими темпами, чем ожидалось. По его словам, все планы реализуются на предмет строительства Союзного государства.
Как сообщил заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук, Москва и Минск пока не обсуждают расширение Союзного государства.
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