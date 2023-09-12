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12 сентября, 09:19

Политика

В кабмине РФ заявили об отсутствии планов по расширению Союзного государства

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

РФ и Белоруссия пока не обсуждают расширение Союзного государства, сообщил заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук. Его слова приводит ТАСС.

На Восточном экономическом форуме журналисты поинтересовались у вице-премьера, есть ли перспективы расширения.

"Вообще такой вопрос в повестке у нас не стоит", – ответил он.

Ранее Владимир Путин отметил, что отношения России и Белоруссии развиваются лучшими темпами, чем ожидалось. По его словам, все планы реализуются на предмет строительства Союзного государства.

До этого стало известно, что центры совместной подготовки бойцов России и Белоруссии могут быть организованы почти для всех видов войск. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что сроки размещения военных объектов РФ в Барановичах и Вилейке продлены на 25 лет.

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