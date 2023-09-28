Китайская платежная компания Helipay планирует выйти на российский рынок

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Китайская платежная компания Helipay планирует выйти на рынок РФ. Сейчас ведутся переговоры с четырьмя банками. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора по развитию в России и странах СНГ Рустема Закирзянова.

По его словам, один из банков является системно значимым, однако конкретные названия учреждений он не сообщил.

"Пока речь о взаимовыгодном сотрудничестве, а в каком виде это может получиться, узнаем после переговоров", – отметил Закирзянов в кулуарах Международного банковского форума в Сочи.

При этом он предположил, что скоро может произойти покупка некой организации РФ, которая не входит в число тех, с кем на данный момент проводятся переговоры. Особенно это необходимо Helipay из-за требований российского закона, по которому открывать корсчета в банках РФ могут лишь иные банки, а платежные системы не могут этого делать.

Также, как сообщил Закирзянов, не нужно ждать быстрого воплощения в реальность планов китайской платежной системы, так как понадобится еще обсуждение в Центробанке РФ, поскольку с приходом Helipay объем переводов между РФ и Китаем сильно вырастет.

Ранее об инициативе использования китайской модели экономики в стране заговорили в Минэкономразвития РФ. Глава ведомства Максим Решетников пояснил, что система позволит не только контролировать объем рублей на внешнем рынке, но и "играть отечественной валюте против других" за пределами страны, таким образом укрепляясь. Сейчас предложение Минэкономразвития рассматривает ЦБ.

После этого глава Центробанка России Эльвира Набиуллина привела аргумент против сегментации внутреннего и внешнего валютного рынка после изучения опыта Китая.

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