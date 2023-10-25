МИД КНР заявил, что поддерживает связь с Финляндией по инциденту на Balticconnector

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Китай поддерживает связь с Финляндией и другими сторонами в рамках расследования инцидента на газопроводе Balticconnector. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай поддерживает беспрепятственный контакт с Финляндией и другими сторонами. Инцидент все еще расследуется", – цитирует ее ТАСС.

Мао Нин выразила надежду, что стороны смогут узнать правдивую информацию о произошедшем в ближайшее время. Она также отметила, что КНР надеется на выяснение обстоятельств с применением принципов объективности, справедливости и беспристрастности.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Глава финского центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен считает, что Balticconnector мог получить повреждение корабельным якорем.

Позже около места повреждения газопровода был обнаружен предмет, похожий на якорь. Финские правоохранители подозревают в произошедшем с газовым объектом Китай.

