Подводный кабель связи между Финляндией и Эстонией восстановили

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Подводный кабель связи между Финляндией и Эстонией, который ранее был поврежден, восстановили. Об этом сообщает BNS.

По данным исполнительного директора телекоммуникационной Elisa Андруса Хийепуу, работам мешали погодные условия, но компания была настроена ликвидировать аварию при первой возможности. Он уточнил, что проведение ремонтных работ стало возможно на этой неделе.

Уточняется, что авария не повлияла на предоставление услуг Elisa. Хийепуу уточнил, что аварии происходят редко, компания к ним готова.

"Для снижения последствий аварий и обеспечения работы <...> у нас несколько дублирующих сообщений. Таким образом, Elisa может обеспечивать связь посредством различных кабелей связи", – объяснил он.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Компания Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering заметили необычное падение давления в подводном газопроводе. Это случилось около двух часов ночи.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Глава финского центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен считает, что Balticconnector мог получить повреждение корабельным якорем.

Эстонская газета Postimees ранее писала, что к повреждению эстонско-финского газопровода могло быть причастно китайское судно. По данным местных правоохранительных органов, рассматривается несколько, включая российское "Севморпуть".