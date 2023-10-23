Швеция заявила о связи повреждений кабелей в Балтийском море и Balticconnector

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Правительство Швеции считает, что повреждения шведско-эстонского кабеля связи и газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией связаны между собой. Об этом сообщило Reuters.

По предварительным данным эстонской полиции, которые ранее приводил шведский телеканал SVT, повреждение кабеля между Эстонией и Швецией имеет механическую природу и может быть связано с повреждениями газопровода Balticconnector.

На основании этого правительство Швеции сделало вывод об одинаковом характере повреждений, уточняет агентство. О повреждении подводного шведско-эстонского телекоммуникационного кабеля стало известно 17 октября.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Глава финского центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен считает, что Balticconnector мог получить повреждение корабельным якорем.

Эстонская газета Postimees ранее писала, что к повреждению эстонско-финского газопровода могло быть причастно китайское судно. По данным местных правоохранительных органов, рассматривается несколько, включая российское "Севморпуть".