В Швеции сообщили о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля

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Подводный телекоммуникационный кабель между Финляндией и Эстонией оказался поврежден. О происшествии рассказал глава министерства по делам гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

"Мы не можем оценить, что стало причиной ущерба. Но мы можем констатировать, что это повреждение произошло во времени и пространстве, близком к заявленному повреждению газопровода (между Финляндией и Эстонией. – Прим. ред.)", – передает ТАСС его слова.

Министр подчеркнул, что Швеция тесно сотрудничает с Эстонией и Финляндией для выяснения причин произошедшего.

Ранее подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Уточнялось, что трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Расследованием произошедшего Финляндия занимается совместно с Эстонией. Помимо этого, готовность оказать содействие в решении вопроса выразили в НАТО.



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