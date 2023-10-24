На месте повреждения Balticconnector нашли предмет, похожий на якорь

Фото: 123RF/robson309

На месте повреждения газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector подняли со дна моря предмет, похожий на огромный якорь. Соответствующие снимки были продемонстрированы на пресс-брифинге Центральной криминальной полиции Финляндии.

"Сегодня утром с места происшествия убрали так называемый инородный предмет. У якоря отсутствует один из зубцов", – сообщил представитель правоохранительных органов Ристо Лохи, передает издание Yle.

До этого финские СМИ выкладывали кадры судна Newnew Polar Bear, где заметно, что у него не хватает левого якоря, а некоторые перевозимые контейнеры накренились.

В свою очередь, правоохранители Финляндии подозревают Китай в повреждении Balticconnector. Движение их судна, плавающего под флагом Гонконга, совпадает по времени с данным происшествием. Кроме того, контейнеровоз внезапно замедлился и даже на некоторое время остановился в районе газопровода.

По версии полиции, якорь судна мог зацепить Balticconnector, а после уже оторваться. Это подтверждает и то, что на кадрах, сделанных позже в порту Санкт-Петербурга, куда прибыл Newnew Polar Bear, якорная цепь судна находилась в воде. В Финляндии отмечают, что кораблю в порту не обязательно было спускать якорь, поэтому у правоохранителей есть подозрения, что моряки намеренно опустили цепь в воду, чтобы не было видно ее оторвавшейся части.

После данной версии финские полицейские собираются обратиться с содействием в расследовании к китайским властям. В связи с этим в полиции также подчеркнули, что версия о причастности России не рассматривается как основная.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Глава финского центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен считает, что Balticconnector мог получить повреждение корабельным якорем.

Эстонская газета Postimees ранее писала, что к повреждению эстонско-финского газопровода могло быть причастно китайское судно. По данным местных правоохранительных органов, рассматривается несколько, включая российское "Севморпуть".