В Белом доме раскрыли содержание переговоров Салливана и главы МИД Китая

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава МИД Китая Ван И во время прошедших в Вашингтоне переговоров обсудили отношения двух стран, конфликт Палестины и Израиля и спецоперацию на Украине. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Кроме того, как сообщили в американской администрации, в ходе встречи стороны также обсуждали ситуацию в Тайваньском проливе.

Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем ноябрьском саммите АТЭС в Сан-Франциско.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с Ван И ряд вопросов, по которым между двумя странами существуют различные разногласия, а также области для двустороннего сотрудничества.