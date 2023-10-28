Глава МИД КНР заявил Байдену о необходимости соблюдения принципа "одного Китая" – СМИ

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Глава МИД КНР Ван И во время встречи с американским президентом Джо Байденом напомнил о необходимости США соблюдать принцип "одного Китая". Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Министр также потребовал от Белого дома соблюдения договоренностей о нормализации контактов, установлении дипотношений, а также о сокращении и прекращении поставок оружия США Тайбэю. По словам Ван И, это является важной политической основой для отношений Пекина и Вашингтона.

Ранее в Белом доме сообщили, о чем говорили советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и Ван И в ходе переговоров в Вашингтоне. Так, стороны в том числе обсудили ситуацию в Тайваньском проливе.

По информации СМИ, Соединенные Штаты и Китай достигли принципиального соглашения касательно встречи главы Белого дома Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско.