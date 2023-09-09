В МИД РФ заявили, что дедолларизация экономических связей Москвы и Пекина уже произошла

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дедолларизация экономических связей между Россией и Китаем уже состоялась. Такое заявление сделал директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.

"Доля национальных валют в российско-китайских расчетах растет крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время – уже свыше 80%", – приводит его слова РИА Новости.

Зиновьев подчеркнул, что торги парой рубль/юань на Московской бирже уже давно превышают по объемам торги парой рубль/доллар США. По его словам, это позволяет констатировать дедолларизацию двусторонних экономических связей.

Он заявил, что как российские, так и китайские экономические операторы отходят от "токсичных" валют стран Запада и предпочитают использовать надежные и безопасные рубли или юани. По его словам, благодаря работе профильных ведомств стран, инструментарий позволяет, насколько это возможно, облегчать все необходимые операции.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что расчеты в национальных валютах между странами – участницами БРИКС расширяются и Банк развития союза мог бы сыграть свою роль. По его словам, доллар, являясь мировой валютой, используется в настоящее время для ведения политической борьбы.



Страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту – СМИ