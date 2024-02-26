03:29Экономика
Силуанов заявил, что РФ обсуждает с Китаем займы в юанях
Фото: 123RF/maksymkapliuk
Минфин РФ обсуждает с КНР возможность привлечения займов в юанях. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью РИА Новости.
"Сейчас в законе о бюджете предусмотрены займы на внутреннем рынке. Право привлечь займы в юанях есть. Переговоры с китайскими партнерами идут достаточно давно, пока решения нет", – рассказал он.
По словам Силуанова, эта тема, в числе прочих, поднималась в конце прошлого года на межминистерском диалоге.
Отмечается, что большой потребности для бюджета в займах в юанях нет. Дефицит бюджета РФ успешно финансируется за счет внутренних займов или привлечения средств ФНБ.
Ранее Силуанов заявлял, что объем средств ФНБ на конец прошлого года оценивался в 11,8 триллиона рублей, а свободные средства составляли 4,7 триллиона рублей. Он сообщал, что сформированный бюджет РФ на 2024–2026 годы является устойчивым и предполагает дефицит, который составит 1% от ВВП.
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