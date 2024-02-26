В МИД КНР ответили на слова украинского депутата о готовности воевать с Китаем

Фото: ТАСС/ZUMA/Ukrinform/Volodymy Tarasov (Алексей Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ)

Блоковое противостояние не сможет обеспечить безопасность, это можно было понять в ходе украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отреагировав на высказывания депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) о готовности украинцев воевать с Китаем, Ираном и КНДР на стороне США. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Китай, являясь ответственной крупной державой, будет и дальше играть конструктивную роль в политическом разрешении конфликта на Украине.

Ранее в контейнерах грузового поезда на железнодорожном пункте пропуска "Забайкальск" у границы с Китаем нашли военную форму с символикой украинской армии. Груз шел транзитом через Китай в Польшу, а в декларации была указана "спортивная и рабочая одежда".

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что тайные поставки формы для украинской армии через территорию России осуществлялись не официальными структурами Китая, а коммерческими организациями, поэтому это не скажется на взаимоотношениях Москвы и Пекина. Он также не исключил, что китайские поставщики могут снабжать ВСУ более значимыми товарами.



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