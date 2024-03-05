На Украине жалуются, что власти Китая проявляют к ней безразличие – СМИ

Фото: 123RF/sandsua

На Украине пожаловались на безразличие к ней властей Китая, сравнивая с отношением КНР к России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник.

По его данным, украинский посол в Китае Павел Рябикин с прошлого лета запросил десятки встреч с китайской стороной, однако добился лишь нескольких. Как отмечает издание, деятельность Пекина за рубежом, вероятно, контрастирует с его действиями "внутри страны".

"Поддержка Украины среди более широкого дипломатического сообщества Пекина неоднозначна. Другие страны стремятся заручиться поддержкой мирных переговоров на Украине", – пишет агентство, утверждая, что в Пекине к украинским дипломатам относятся "с безразличием".

Кроме того, Bloomberg противопоставляет отношения Пекина к Рябикину с работой с послом РФ в Китае Игорем Моргуловым, который описал отношения с КНР как "очень продуктивные".

Также агентство указывает, что председатель КНР Си Цзиньпин с начала СВО разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским один раз, а с Владимиром Путиным встречался уже три раза.

Ранее издание Le Figaro писало, что заявление главы Минобороны Китая о поддержке России по украинскому вопросу свидетельствует о сильном укреплении дружбы между двумя государствами. С соответствующим заявлением Дун Цзюнь обратился к Шойгу во время переговоров. Журналисты отмечают, что Китай впервые с начала спецоперации публично сообщил о поддержке российской стороны в конфликте на Украине.



Товарооборот РФ и КНР может достигнуть 220 млрд долларов по итогам 2023 года – СМИ